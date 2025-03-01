У Трампа могут остановить военную помощь Украине, - The Washington Post

Высокопоставленный чиновник из администрации Трампа рассказал американской газете, что администрация сейчас рассматривает такую возможность.

Также отмечается, что это может быть "ответом" на замечания президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете и реакцией на "его воспринятую неуступчивость в мирном процессе".

Между тем издание CNN пишет, что таких рисков нет, и что администрация Трампа не планирует объявлять об увеличении помощи Украине, но помощь все еще поступает".

По данным западных СМИ, хотя у Трампа не анонсировали никаких новых военных поставок для Украины, поставки оружия и оборудования, о которых было анонсировано ранее при администрации Джо Байдена, все еще поступает в Украину "в последние недели".

"По словам многих американских чиновников, не было никаких признаков того, что изменилось сразу после взрыва в Овальном кабинете", - передает CNN.

Также есть много долгосрочных контрактов между производителями оружия и США по отправке систем вооружения в Украину, говорится в публикации американских СМИ. Также указывается, что эти контракты были объявлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), и имели целью обеспечить Украину оружием в будущем.

Ссора между Зеленским и Трампом в Белом доме

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он провел встречу с американскими сенаторами и с президентом США Дональдом Трампом.

Однако во время общения с представителями СМИ между Зеленским и Трампом возникла ссора, которая касалась войны в Украине.

Глава украинского государства напомнил о том, что война в Украине не закончилась, ни при Бараке Обаме, ни при Дональде Трампе, ни при Джо Байдене. Это вызвало резкую реакцию у вице-президента США Джей ди Вэнса, а затем и у Трампа.

Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Заметим, что украинский президент Зеленский досрочно покинул Белый Дом. А тем временем американский лидер Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру.

Добавим, Европа, некоторые американские чиновники и в НАТО уже вступились за Украину на фоне ссоры Зеленского и Трампа.