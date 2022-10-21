Трампу направили повестку для дачи показаний по штурму Капитолия
Комитет Палаты представителей, который занимается расследованием штурма Капитолия в январе 2021 года, направил бывшему президенту Дональду Трампу повестки для дачи показаний в Конгрессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Также сообщается, что Трамп до 4 ноября должен предоставить необходимые документы. На допрос его вызывают на 14 ноября.
"Мы осознаем, что повестка бывшему президенту - это значительный и исторический шаг. Нам непросто далось решение пойти на этот шаг", - говорится в тексте послания.
Также сообщается, что Трамп может отказаться от дачи показаний. Как пишет CNN, пока будут проходить юридические процедуры, комитет может быть расформирован, если республиканцы победят на выборах в следующем месяце.
Отметим, расследование касается событий 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в Конгресс, пытаясь сорвать утверждение результатов выборов, на которых победил Джо Байден.
Напомним, ранее американские СМИ писали, что Трампу грозит суд из-за подозрений в содействии штурму Капитолия. По информации Axios, его также подозревают в том, что он пытался достичь пересмотра результатов выборов всеми доступными способами.
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