Трамп может упустить шанс на новое президентство: что произошло

Комиссия по расследованию нападения на Капитолий 6 января считает, что экс-президенту США Дональду Трампу следует запретить снова занимать государственные должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian .

Как отмечает издание, так называемый Комитет 6 января считает, что поведение Трампа во время событий возле Капитолия 6 января 2021 года требует выполнения конституционного запрета для него вновь занимать пост президента.

На 814 страницах отчета, опубликованного накануне, возглавляемый демократами Комитет сформулировал выводы, которые возложили вину за насильственные события, охватившие на несколько часов законодательный орган правительства США в тот момент, непосредственно на "одного человека".

"Главной причиной событий 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", - говорится в отчете.

Отмечается, что к 6 января Трамп и его ближайшее окружение совершили не менее 200 очевидных актов давления и осуждения между днем ​​выборов и 6 января. Среди доказательств, представленных в отчете, были также факты 68 встреч, попыток телефонных звонков или текстовых сообщений, намеревавшихся давить на государственных или местных чиновников с целью отмены результатов выборов.

"Решение президента Трампа фальшиво объявить о победе в ночь выборов и незаконно призвать прекратить подсчет голосов не было спонтанным решением. Это было спланировано", - говорится в сообщении.

Комитет также описал, как Трамп, его компания и Национальный комитет Республиканской партии использовали заявления о том, что выборы были украдены, чтобы собрать более 250 млрд долларов как политическую поддержку избирательной гонки.

Таким образом, в отчете Комитета 6 января предлагается принять 14-ю поправку к Конституции относительно восстания, чтобы запретить Трампу и его союзникам занимать пост президента в будущем.

"Наша страна зашла слишком далеко, чтобы позволить побежденному президенту превратиться в успешного тирана, разрушая наши демократические институты, разжигая насилие и открывая двери для тех в нашей стране, чья ненависть и фанатизм угрожают равенству и справедливости для всех американцев", - подытожил Бенни Томпсон, конгрессмен-демократ от Миссисипи.

Комитет проголосовал за направление расследования в отношении Дональда Трампа в Министерство юстиции по меньшей мере по четырем уголовным обвинениям, включая восстание и препятствование официальному рассмотрению дела в Конгрессе.