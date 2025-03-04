У Трампа говорят, что он использует "метод кнута", чтобы принудить Зеленского к миру

Старший советник президента США Джейсон Миллер прокомментировал приостановление военной помощи Украине. Он заявил, что Дональд Трамп таким образом стремится повлиять на президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN

Комментируя приостановление помощи Украине, Миллер заявил, что Трамп действует агрессивно в своих попытках заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на сделку, которая остановит войну.

"Иногда лидеры могут использовать метод кнута, иногда - пряника. В этом случае, я думаю, президент Трамп использует тяжелый аргумент, чтобы донести свое мнение до президента Зеленского", - отметил советник Трампа.

Такие действия президента США связаны с тем, что Трамп хочет прекратить убийства в Украине, добавил Миллер.

"Президент Трамп - единственный человек, который говорит о прекращении убийств. Зеленский должен вернуться за стол переговоров. Он должен воспринимать это серьезно", - подчеркнул советник президента США.

Приостановление военной помощи от США

Напомним, сегодня ряд ведущих западных СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки всей военной помощи Украине.

Решение касается боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования, включая поставки, согласованные при каденции американского президента Джо Байдена. В то же время официального объявления о таком решении не было, в частности об этом не заявлял сам Трамп.

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