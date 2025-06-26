У Трампа хотят прекратить финансирование расследований военных преступлений в Украине, - СМИ

Известно, что административно-бюджетное управление Белого дома еще 25 июня направило письмо Госдепартаменту. В письме есть "предложение" прекратить финансирование ряда программ.

Источники информагентства сказали, что в списке программ, предназначенных "под нож", есть проекты по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине, в том числе:

Проект Global Rights Compliance: он помогает собирать доказательства военных преступлений России по всей Украине. В том числе доказательства совершенного оккупантами сексуального насилия и пыток.

Проект Legal Action Network: это группа юридической помощи, которая поддерживает усилия Украины по привлечению россиян к ответственности за военные преступления.

Со своей стороны, Госдепартамент имеет право не выполнять рекомендацию Белого дома. Однако документ имеет требования обосновать, почему ту или иную программу нужно сохранить.

Дипломатическому ведомству США вряд ли удастся это требование проигнорировать. Однако один из собеседников издания предположил, что государственный секретарь Марко Рубио может выступить в защиту этих проектов.