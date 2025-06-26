У Трампа хотят прекратить финансирование расследований военных преступлений в Украине, - СМИ

В Белом доме порекомендовали Государственному департаменту США прекратить финансирование программ, которые занимаются расследованием военных преступлений. Среди прочего, речь идет и о расследовании военных преступлений, совершенных россиянами в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Известно, что административно-бюджетное управление Белого дома еще 25 июня направило письмо Госдепартаменту. В письме есть "предложение" прекратить финансирование ряда программ.
Источники информагентства сказали, что в списке программ, предназначенных "под нож", есть проекты по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине, в том числе:
Со своей стороны, Госдепартамент имеет право не выполнять рекомендацию Белого дома. Однако документ имеет требования обосновать, почему ту или иную программу нужно сохранить.
Дипломатическому ведомству США вряд ли удастся это требование проигнорировать. Однако один из собеседников издания предположил, что государственный секретарь Марко Рубио может выступить в защиту этих проектов.
Пока в США требуют отменить финансирование расследований российских военных преступлений в Украине, 25 июня президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.
После подписания Зеленский заявил, что перед судом предстанут все российские военные преступники, в частности Путин. Это уже вызвало истерику в российском МИДе. С другой стороны, вряд ли во время работы трибунала и вынесения им приговоров будет учитываться мнение России.
Подробнее о том, что представляет собой Специальный трибунал, как он будет работать, и удастся ли упрятать Путина за решетку на веки вечные - читайте в материале РБК-Украина.
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