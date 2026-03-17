Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

У Трампа хотят ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы увеличить добычу нефти, - Bloomberg

23:47 17.03.2026 Вт
2 мин
Поможет ли нефть из Венесуэлы стабилизировать мировые цены на нефть?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Администрация Трампа намерена ослабить санкции против нефтяного сектора Венесуелы, чтобы увеличить добычу нефти на фоне резкого роста цен из-за войны в Иране.

По словам источников, меры, которые могут объявить уже на этой неделе, включают в себя выдачу большего количества индивидуальных лицензий, позволяющих иностранным компаниям работать в Венесуэле без нарушения санкций США.

Кроме того, администрация создаст механизм, который облегчит более широкому кругу компаний выход на рынок Венесуэлы. Но пока неясно, будет ли этот шанс осуществляться в форме выдачи общих лицензий.

Пока что неясно, приведет ли ослабление санкций против венесуэльской нефти к увеличению ее добычи в краткосрочной перспективе.

На данный момент страна добывает около 1 млн баррелей в день, что составляет треть от первого уровня 1990-х годов. С тех пор инфраструктура страны значительно пришла в упадок из-за неэффективного управления, халатности, коррупции и санкций.

Франсиско Мональди, который является директором по энергетической политике латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при университете Райса, считаете, что Венесуэла не в состоянии производить достаточное количество дополнительной нефти и делать это оперативно, чтобы компенсировать резкий рост мировых цен.

По его мнению, Венесуэла в 2026 году увеличит добычу не более чем на треть, либо на 300 тысяч баррелей в день - что по факту капля в море в рамках мирового спроса.Тем не менее, администрация Трампа по лагает все усилия, чтобы по возможности увеличить поставки нефти на рынок. Ранее в этом месяце США временно ослабили некоторые санкции против российской нефти, а также ослабили свои усилия по убеждению Индии в том, чтобы та прекратила закупать российскую нефть.

Цены на нефть

Напомним, что по состоянию на 16 марта, стоимость российской нефти для Индии выросла до максимума после начала войны на Ближнем Востоке. В частности, сорт Urals с доставкой на западное побережье страны стоит 98,93 доллара за баррель.

При этом агентство Reuters отмечает, что несмотря на скачок цен, нефтяные доходы России упадут и в сравнении с прошлым годом будут гораздо меньшими.

Добавим, что по данным Reuters, после четырех месяцев перерыва, Китай вновь готовится закупать нефть из РФ, чтобы избежать дефицита из-за войны а Иране.

