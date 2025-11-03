У Трампа готовят отправку военных в Мексику для операции против наркокартелей, - NBC

Два действующих и два бывших высокопоставленных американских чиновника рассказали изданию, что уже начались этапы ранней подготовки к возможной миссии, которая предусматривает наземные операции на территории Мексики. Но развертывание войск там в ближайшее время не предусматривается, обсуждение масштабов операции продолжается.

По данным NBC News, в случае утверждения операции действия американских сил будут проходить в условиях секретности. Публично освещать события не будут, как и последние удары по венесуэльским судам, на которых могли перевозить наркотики.

Журналисты отмечают, что, согласно плану, американские военные будут наносить удары дронами по нарколабораториям, членам и лидерам картелей. Некоторые беспилотники требуют присутствия операторов на земле для "безопасного и точного применения".

Стоит заметить, что в феврале Госдеп США признал шесть мексиканских картелей, а также группировки MS-13 и Tren de Aragua из Венесуэлы, иностранными террористическими организациями. Таким образом, разведка и военные получили расширенные юридические полномочия для проведения тайных операций.