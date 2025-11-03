RU

У Трампа готовят отправку военных в Мексику для операции против наркокартелей, - NBC

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Администрация президента США Дональда Трампа детально планирует новую операцию против наркокартелей в Мексике. В ее рамках на мексиканскую территорию отправят американских военных и разведчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Два действующих и два бывших высокопоставленных американских чиновника рассказали изданию, что уже начались этапы ранней подготовки к возможной миссии, которая предусматривает наземные операции на территории Мексики. Но развертывание войск там в ближайшее время не предусматривается, обсуждение масштабов операции продолжается. 

По данным NBC News, в случае утверждения операции действия американских сил будут проходить в условиях секретности. Публично освещать события не будут, как и последние удары по венесуэльским судам, на которых могли перевозить наркотики. 

Журналисты отмечают, что, согласно плану, американские военные будут наносить удары дронами по нарколабораториям, членам и лидерам картелей. Некоторые беспилотники требуют присутствия операторов на земле для "безопасного и точного применения". 

Стоит заметить, что в феврале Госдеп США признал шесть мексиканских картелей, а также группировки MS-13 и Tren de Aragua из Венесуэлы, иностранными террористическими организациями. Таким образом, разведка и военные получили расширенные юридические полномочия для проведения тайных операций.

Слухи о планах США ударить по наркокартелям в Мексике

Напомним, еще в апреле NBC News со ссылкой на источники писало, что американские власти рассматривают возможность нанести удар дронами по картелям в Мексике.

По данным собеседников издания, США планировали нанести такие удары в сотрудничестве с мексиканским правительством, но не исключали и односторонние действий.

