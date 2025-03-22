У Трампа считают, что РФ не пытается завоевать всю Украину, поскольку "вернула" 5 регионов

Российская Федерация не стремится поглотить всю Украину, поскольку россияне "вернули" пять областей и Крым, и получили то, что им нужно.
Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника журналисту Такеру Карлсону.
Спецпредставитель отметил важность заключения справедливого соглашения для Украины, но подчеркнул, что США и страны Запада не могут позволить этой стране втянуть их в Третью мировую войну. И добавил, что это не его точка зрения, а политика президента Дональда Трампа.
На вопрос журналиста, о чем свидетельствуют планы Великобритании и ряда других европейских стран ввести в Украину миротворческие войска в условиях их экономического спада, Уиткофф заявил, что "это сочетание позы и демонстрации, а также определенной упрощенности".
"Думаю, существует эта идея, что все должны быть как Уинстон Черчилль. Что россияне собираются маршировать через всю Европу. Я считаю это абсурдным, кстати. У нас есть такая вещь, как НАТО, которой не было во время Второй мировой войны. Я не думаю, что россияне хотят пройти по Европе", - сказал спецпредставитель Трампа.
По мнению политика, Россия не пытается поглотить Украину.
"Россияне также получили то, что хотели. Они "вернули" эти пять регионов. Они имеют Крым и получили то, что им нужно. Зачем им еще что-то?", - заявил Уиткофф.
В сентябре 2022 года на территории "ДНР" и "ЛНР" и во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей, прошли незаконные "референдумы" о вхождении этих территорий в состав России.
По итогам явно сфальсифицированных результатов, 2 октября того же года, Конституционный суд РФ признал соответствующими Конституции РФ все четыре подписанные коллаборантами "договора" о присоединении к России территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов начать мирные переговоры, если ВСУ полностью выведут войска из вышеупомянутых четырех областей.
Президент Владимир Зеленский отверг такое предложение и назвал его фантазиями и ультиматумом.
На днях в Конгрессе США представили двухпартийную резолюцию, которая отвергает любые претензии России на суверенные территории Украины.
Документ гарантирует, что ни одна политика или решение США не имеют права признавать незаконную российскую оккупацию Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
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