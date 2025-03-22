У Трампа считают, что РФ не пытается завоевать всю Украину, поскольку "вернула" 5 регионов

Спецпредставитель отметил важность заключения справедливого соглашения для Украины, но подчеркнул, что США и страны Запада не могут позволить этой стране втянуть их в Третью мировую войну. И добавил, что это не его точка зрения, а политика президента Дональда Трампа.

На вопрос журналиста, о чем свидетельствуют планы Великобритании и ряда других европейских стран ввести в Украину миротворческие войска в условиях их экономического спада, Уиткофф заявил, что "это сочетание позы и демонстрации, а также определенной упрощенности".

"Думаю, существует эта идея, что все должны быть как Уинстон Черчилль. Что россияне собираются маршировать через всю Европу. Я считаю это абсурдным, кстати. У нас есть такая вещь, как НАТО, которой не было во время Второй мировой войны. Я не думаю, что россияне хотят пройти по Европе", - сказал спецпредставитель Трампа.

По мнению политика, Россия не пытается поглотить Украину.

"Россияне также получили то, что хотели. Они "вернули" эти пять регионов. Они имеют Крым и получили то, что им нужно. Зачем им еще что-то?", - заявил Уиткофф.