У Трампа допускают размещение войск США в Украине, но есть условие, - NBC News

По словам четырех американских чиновников, у Трампа предложили Украине предоставить США 50% прав на редкоземельные минералы. Администрация президента США дала понять, что готова разместить американские войска для охраны ископаемых, если будет заключено соглашение с Россией о прекращении войны.

Два источника издания отметили, что соглашение о доступе к половине редкоземельных минералов стало бы для Украины способом возместить США средств за оказанную военную помощь.

Как добавили три американских чиновника, многие украинские полезные ископаемые находятся на территориях, которые сейчас контролируются российскими войсками.

Украинские чиновники заявили, что Зеленский давно поддерживает идею обмена критически важных ресурсов на дальнейшую поддержку США, называя эту идею частью плана победы, который он представил партнерам и лично Трампу во время встречи прошлой осенью.