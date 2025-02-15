У Трампа допускають розміщення військ США в Україні, але є умова, - NBC News

За словами чотирьох американських чиновників, у Трампа запропонували Україні надати США 50% прав на рідкісноземельні мінерали. Адміністрація президента США дала зрозуміти, що готова розмістити американські війська для охорони копалин, якщо буде укладена угода з Росією про припинення війни.

Два джерела видання зазначили, що угода про доступ до половини рідкісноземельних мінералів стала б для України способом відшкодувати США коштів за надану військову допомогу.

Як додали три американські чиновники, багато українських корисних копалин знаходяться на територіях, які зараз контролюються російськими військами.

Українські чиновники заявили, що Зеленський давно підтримує ідею обміну критично важливих ресурсів на подальшу підтримку США, називаючи цю ідею частиною плану перемоги, який він представив партнерам і особисто Трампу під час зустрічі минулої осені.