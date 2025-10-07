У Трампа боятся потерять контроль над Украиной в случае передачи Tomahawk, - Axios

В окружении главы Белого дома Дональда Трампа обеспокоены возможной потерей контроля над использованием Украиной ракет Tomahawk, если их передадут Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Axios.
Об опасениях в США насчет возможной потери контроля над Украиной сообщил источник издания, близкий к украинскому правительству.
Axios напоминает, что Трамп заявил о "почти принятом решении" касаемо передачи Киеву Tomahawk. Также упоминается, что лидер США намерен еще задать некие вопросы по использованию этих ракет Киевом.
"Куда они их отправляют, я думаю, я должен буду задать этот вопрос. Я бы задавал некоторые вопросы. Я не хочу эскалации", - цитирует Axios Трампа.
В свою очередь украинский чиновник и источник, близкий к украинскому правительству, говорят, что не знают, какое именно решение принял Трамп.
В СМИ появляется все больше информации о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, которые смогли бы поражать военные объекты в глубине РФ и таким образом повлиять на Кремль в плане мирных переговоров.
Президент Владимир Зеленский не спешит раскрывать подробности о том, делала ли запрос Украина на поставки именно Tomahawk. Однако СМИ сообщали, что эту тему глава государства обсуждал в Нью-Йорке с американскими чиновниками.
В целом Киев в течение последнего года неоднократно поднимал вопрос о поставках дальнобойного вооружения Украине.
Пока это активно обсуждалось, Трамп сделал заявление, что "почти принял решение" относительно передачи Tomahawk Украине.
В РФ уже отреагировали на такие сообщения - у российского диктатора Владимира Путина пригрозили "серьезным витком эскалации" в случае передачи дальнобойных ракет Киеву.
Тогда как сам Путин также заявил, что передача Украине Tomahawk грозит ухудшением тех позитивных перспектив в отношениях стран, которые намечались.