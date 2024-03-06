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Трамп встретился с Маском в поисках финансирования своей президентской кампании, - NYT

Фото: Трамп встретился с Маском в поисках финансирования своей президентской кампании (коллаж rbc.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Бывший президент США Дональд Трамп на выходных встретился с миллиардером, генеральным директором компаний Tesla Inc и SpaceX Илоном Маском во Флориде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечают в издании, Трамп стремится получить большие денежные вливания для своей избирательной кампании.

По информации журналистов, в связи с этим 3 марта Трамп встретился с миллиардером Илоном Маском и рядом богатых доноров-республиканцев.

По словам человека, который обсуждал этот вопрос с Трампом, экс-президент хвалил Маска перед союзниками и надеется вскоре встретиться с миллиардером лично.

Отмечается, что ни Маск, ни Трамп не ответили на просьбу издания о комментарии.

Следует отметить, что во вторник, 5 марта, действующий президент США Джо Байден и бывший президент страны Дональд Трамп, завоевали первенство на общенациональных первичных выборах в большинстве штатов.

 

Президентские выборы в США

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главными претендентами на кандидатство от демократов являются действующий президент Джо Байден, а от республиканцев - Дональд Трамп. Кроме того, в гонке от республиканцев принимает участие экс-посол США в ООН Никки Гейли.

2 марта Трамп выиграл кокусы республиканцев в Миссури и Айдахо и получил все голоса всех делегатов Мичигана. Также политик выиграл кокусы в штате Северная Дакота.

4 марта политик впервые за кампанию проиграл праймериз Гейли в округе Колумбия.

Согласно опросу The New York Times и Сиенского колледжа, по состоянию на начало марта, Дональд Трамп опережает Джо Байдена на пять пунктов. Трампа на выборах готовы поддержать 48% респондентов, а Байдена - 43%.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампИлон Маск