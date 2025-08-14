RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп о встрече на Аляске: Путин не будет со мной шутить

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не станет с ним шутить во время личной встречи.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, подготовил ли Путин к завтрашней встрече "сильную позицию". 

В ответ президент рассказал, что, по его мнению, глава Кремля захочет заключить сделку. 

"Я думаю, если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которой никогда не должно было быть. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы с куда большим желанием захватил всю Украину, но я президент, и он не собирается со мной шутить", - заверил Трамп. 

Что Путин подготовил для Трампа

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на 15 августа.

Американский лидер поставил перед собой цель организовать встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации Центра противодействия дезинформации, в свою очередь Путин планирует в ходе встречи поделиться определенными "историческими материалами".

В частности, глава Кремля хочет убедить президента США, что Украина это якобы искусственное государство. Так он хочет оправдать свою полномасштабную войну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украине