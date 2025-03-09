Трамп об остановке помощи Украине: она все равно может не выжить

Президент США Дональд Трамп высказался о приостановке военной помощи Украине. Отвечая на вопрос он заявил, что Украина может не выжить в любом случае, даже при продолжении поставок оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
В ходе интервью Трампа спросили, сможет ли он смириться с тем, что Украина без поддержки США может не выжить, на что он сказал следующее.
"Ну, она может не выжить в любом случае, но вы знаете, что у нас есть некоторые слабые места с Россией. Вы знаете, что для этого нужны двое. Послушайте, этой войны не должно было произойти, но она произошла. Так что теперь мы застряли в том, что для этого нужны двое. Так что теперь мы застряли в этом беспорядке", - сказал Трамп.
Напомним, в ночь на 4 марта в СМИ стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине после конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Речь в том числе шла о том вооружении США, которое уже переправлялось на самолетах, кораблях и том, которое было на территории Европы.
Кроме того, Соединенные Штаты сократили обмен разведданными, которые ВСУ могли бы использовать для атак по территории РФ. В то же время США продолжают делиться теми данными, которые могут помочь ВСУ защитить себя.
Помимо этого, сегодня NBC News написало, что Трамп не возобновит помощь Украине даже после подписания соглашения о полезных ископаемых. Помимо этого соглашения он хочет увидеть изменения в отношении Зеленского к мирным переговорам, в частности, готовность по к территориальным уступкам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.