Трамп об остановке помощи Украине: она все равно может не выжить

Трамп остановил военную помощь Украине

Напомним, в ночь на 4 марта в СМИ стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине после конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Речь в том числе шла о том вооружении США, которое уже переправлялось на самолетах, кораблях и том, которое было на территории Европы.

Кроме того, Соединенные Штаты сократили обмен разведданными, которые ВСУ могли бы использовать для атак по территории РФ. В то же время США продолжают делиться теми данными, которые могут помочь ВСУ защитить себя.

Помимо этого, сегодня NBC News написало, что Трамп не возобновит помощь Украине даже после подписания соглашения о полезных ископаемых. Помимо этого соглашения он хочет увидеть изменения в отношении Зеленского к мирным переговорам, в частности, готовность по к территориальным уступкам.

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