Трамп про зупинення допомоги Україні: вона все одно може не вижити

Під час інтерв'ю Трампа запитали, чи зможе він змиритися з тим, що Україна без підтримки США може не вижити, на що він сказав таке.

"Ну, вона може не вижити в будь-якому разі, але ви знаєте, що у нас є деякі слабкі місця з Росією. Ви знаєте, що для цього потрібні двоє. Послухайте, цієї війни не повинно було статися, але вона сталася. Тож тепер ми застрягли в тому, що для цього потрібні двоє. Тож тепер ми застрягли в цьому безладі", - сказав Трамп.