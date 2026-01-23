Трамп сделал заявление о жизни украинцев без отопления

Украинцы вынуждены жить без отопления в 20-градусный мороз, они делают "удивительные вещи", чтобы жить в таких условиях.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга с журналистами.
По его словам, украинцам сейчас чрезвычайно сложно: они вынуждены выживать без отопления при температуре до минус 20 градусов. Он отметил, что это очень сильный холод, иногда даже более суровый, чем в Канаде, и в то же время люди остаются без тепла.
"Я поинтересовался, как им это удается. Он (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) объяснил мне это. Это довольно удивительно, что они делают, чтобы жить. Так жить нельзя", - отметил Трамп.
Президент США также сообщил, что в последнее время имел немало позитивных встреч с Владимиром Зеленским, однако они не дали конкретных результатов. Он также заявил, что и украинская, и российская стороны якобы заинтересованы в достижении договоренностей, однако ушел от ответа на вопрос о возможных уступках со стороны РФ.
Российские войска за последние недели нанесли серию массированных ударов по различным регионам Украины, которые привели к аварийным отключениям света и отопления в нескольких регионах страны.
Так, в Киеве по состоянию на утро 23 января без теплоснабжения остаются еще 1940 многоэтажек, которые подключают второй раз после атак врага 9 и 20 января. Большинство домов без тепла находятся на левом берегу города, в Печерском районе, часть - в Голосеевском и Соломенском районах.
При этом министр энергетики Денис Шмыгаль ранее заявил, что уже в ближайшее время Киев перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым.