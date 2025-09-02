Трамп сделал заявление о желании получить Нобелевскую премию мира

Президент Соединенных Штатов не стремится получить Нобелевскую премию мира, но считает, что сделал достаточно, чтобы получить эту награду.

На вопрос журналиста, хочет ли Трамп получить Нобелевскую премию мира, он ответил коротким "Нет".

"Я просто хочу, чтобы ко мне относились справедливо. Я не могу сказать, что я хочу эту награду, потому что это ужасно. Но я могу сказать вот что: никто в истории не делал того, что сделал я. Я остановил семь войн. В частности, Индия-Пакистан. Это была потенциальная ядерная война. Я договорился с ним по телефону, и все выяснил", - заявил Трамп.

По его словам, никто другой не мог бы этого сделать, и не приложил достаточного количества политических усилий, чтобы остановить такое количество конфликтов.