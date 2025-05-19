Трамп сделал первое заявление после двухчасового разговора с Путиным

По мнению Трампа, его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным прошел "очень хорошо".

"Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны. Условия этого будут согласованы двумя сторонами, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать", - написал Трамп.

По его словам, "тон и дух разговора были замечательными" а Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с Соединенными Штатами после того, "когда эта катастрофическая "кровавая баня" закончится, и я согласен".

"У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатств. Ее потенциал неограничен. Аналогично, Украина может стать большим бенефициаром в сфере торговли, в процессе восстановления своей страны. Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно", - заявил президент США.

Трамп также заявил, что уже сообщил это президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джорджии Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стубу во время совместного телефонного разговора, сразу после телефонного разговора с Путиным.

Заметим, что Путин тоже уже сделал заявление после разговора с Трампом. Диктатор заявил, что Российская Федерация готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

Разговор Трампа и Путина

Сегодня президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор после того, как Москва отказалась от безусловного прекращения огня с Украиной.

Напомним, во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились подготовить письменные предложения по условиям перемирия.

По данным СМИ, Кремль настаивает, чтобы Украина вывела свои войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только при этом условии Россия готова согласиться на прекращение огня.