Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине

В частности, американский президент отметил, что конец войны в Украине произойдет "скорее, чем люди себе представляют".

По словам Трампа, США очень тесно сотрудничают с президентом Украины и российским диктатором.

"Мы решим этот вопрос. Думаю, это произойдет быстрее, чем люди себе представляют. С них уже достаточно", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня американский лидер по прибытии на Генассамблею ООН обратился к российскому диктатору. В частности, на вопрос журналиста о том, каким будет его обращение к Путину, Трамп ответил: "Остановите войну".