Трамп снова заявил, что Путин ответит Украине на "Паутину"

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

"То, что происходит с Россией, Украиной и другими вещами, о которых мы говорим, но особенно с Россией и Украиной… Я хотел бы, чтобы это закончилось, и, возможно, это закончится. Но поступают новости, что идут бои. Пару дней назад кое-что произошло (речь об украинской операции "Паутина" - ред.), и теперь идет ответ. И, знаете, все продолжается. Это плохо. Я недоволен этим", - заявил Трамп.

При этом американский лидер добавил, что он рассчитывает, что кровопролитие между Украиной и Россией в конечном счете удастся остановить.

Он снова напомнил, что в войне между Украиной и Россией каждую неделю 5-6 тысяч солдат якобы погибают. Откуда именно Трамп взял эту статистику - неизвестно.