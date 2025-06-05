Трамп снова заявил, что Путин ответит Украине на "Паутину"
Президент США Дональд Трамп недоволен тем, Россия планирует ответить Украине на "события, которые произошли пару дней назад".
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
"То, что происходит с Россией, Украиной и другими вещами, о которых мы говорим, но особенно с Россией и Украиной… Я хотел бы, чтобы это закончилось, и, возможно, это закончится. Но поступают новости, что идут бои. Пару дней назад кое-что произошло (речь об украинской операции "Паутина" - ред.), и теперь идет ответ. И, знаете, все продолжается. Это плохо. Я недоволен этим", - заявил Трамп.
При этом американский лидер добавил, что он рассчитывает, что кровопролитие между Украиной и Россией в конечном счете удастся остановить.
Он снова напомнил, что в войне между Украиной и Россией каждую неделю 5-6 тысяч солдат якобы погибают. Откуда именно Трамп взял эту статистику - неизвестно.
Разговор Трампа с Путиным
Напомним, вчера, 4 июня, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор.
По итогам переговоров Трамп написал, что глава Кремля очень решительно предупредил, что ему придется ответить на атаки украинских дронов на российские аэродромы.
При этом американский лидер даже не осудил такие планы диктатора.
Стоит заметить, что украинская атака на аэродромы прошла 1 июня. В результате 41 российский самолет был поражен.
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