Трамп знову заявив, що Путін відповість Україні на "Павутину"
Президент США Дональд Трамп незадоволений тим, як Росія планує відповісти Україні на "події, що відбулися кілька днів тому".
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі.
"Те, що відбувається з Росією, Україною та іншими речами, про які ми говоримо, але особливо з Росією та Україною... Я хотів би, щоб це закінчилося, і, можливо, це закінчиться. Але надходять новини, що йдуть бої. Кілька днів тому дещо сталося (йдеться про українську операцію "Павутина" - ред.), і тепер іде відповідь. І, знаєте, все триває. Це погано. Я незадоволений цим", - заявив Трамп.
При цьому американський лідер додав, що він розраховує, що кровопролиття між Україною і Росією зрештою вдасться зупинити.
Він знову нагадав, що у війні між Україною і Росією щотижня 5-6 тисяч солдатів нібито гинуть. Звідки саме Трамп узяв цю статистику - невідомо.
Розмова Трампа з Путіним
Нагадаємо, вчора, 4 червня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.
За підсумками переговорів Трамп написав, що глава Кремля дуже рішуче попередив, що йому доведеться відповісти на атаки українських дронів на російські аеродроми.
При цьому американський лідер навіть не засудив такі плани диктатора.
Варто зауважити, що українська атака на аеродроми відбулася 1 червня. У результаті 41 російський літак було уражено.
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