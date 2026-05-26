Трамп снова идет на медосмотр: какие симптомы президента скрывает Белый дом

Дональд Трамп, которому уже почти 80 лет, должен пройти плановый медицинский осмотр в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Это будет уже третий или четвертый визит в медучреждение за последние 13 месяцев.

Такое количество медицинских обследований является нетипичным для президентской практики, поскольку обычно главы Белого дома проходят комплексный осмотр только раз в год. Частота визитов усиливает общественное внимание к физическому и когнитивному состоянию политика.

Позиция Белого дома и сомнения экспертов

В администрации США отмечают, что Трамп находится в "отличной физической форме" и не имеет ограничений в исполнении обязанностей. Ранее врачи Белого дома также заявляли о его "исключительных показателях".

В то же время независимые медицинские эксперты ставят под сомнение полноту обнародованной информации и указывают, что Белый дом не раскрывает полного объема данных о проведенных процедурах.

В частности, в публичном пространстве фиксировались синяки на руках президента, периодические отеки ног и эпизоды усталости во время мероприятий. Ранее у Трампа также диагностировали хроническую венозную недостаточность.

Медики отмечают важность регулярного оценивания памяти и скорости принятия решений для руководителей государств старшего возраста. Сам Трамп заявлял, что успешно проходил когнитивные тесты и призвал обязать всех кандидатов проходить проверку интеллекта.

Обсуждение состояния здоровья Трампа

В медийном пространстве уже активизировались обсуждения состояния здоровья 79-летнего президента США из-за особенностей его поведения во время публичных выступлений.

Отдельные врачи высказывают предположения о возможных неврологических нарушениях, в частности лобно-височной деменции. В частности, физиотерапевт Адам Джеймс считает, что нарушение походки, невнятная речь и проблемы с контролем импульсов могут свидетельствовать о поражении лобной доли мозга.