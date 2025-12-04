Трамп снова почувствовал себя миротворцем: Руанда и ДР Конго формально договорились о мире

Руанада и Демократическая республика Конго подписали мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.
Дональд Трамп назвал подписание соглашения "большим днем для Африки" и отметил, что лидеры двух стран демонстрируют взаимную готовность к сотрудничеству.
Известно, что мирное соглашение, известное как "Вашингтонские соглашения", готовилось несколько месяцев после того, как США вмешались в конфликт, угрожавший правительству президента Конго Феликса Чисекеди из-за наступления повстанцев, поддерживаемых Руандой. Однако на востоке Конго ситуация остается напряженной: повстанцы M23 до сих пор контролируют большие территории и захватывают новые города и села.
Администрация Трампа рассчитывает, что публичное подписание соглашения и сопутствующие экономические и горно-добывающие пакты привлекут инвесторов в регион и побудят обе стороны соблюдать мир.
Планируется также подписание соглашения об экономической интеграции Руанды и ДР Конго.
Параллельно правительство ДР Конго планирует отдельный двусторонний пакт с США о сотрудничестве в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых и развития инфраструктуры.
Отметим, что восток Конго богат полезными ископаемыми, в частности золото, олово, вольфрам, тантал, кобальт и медь. Так, согласно данным Геологической службы США, ДР Конго и Руанда добыли в 2024 году около 2 500 тонн тантала, что составляет почти 60% мирового производства.
Несмотря на подписание соглашения, доверие между сторонами остается проблемой. Правительство Конго заявляет о продолжении наступательных действий повстанцев, а Руанда отрицает обвинения в поддержке M23, одновременно обвиняя Конго в сотрудничестве с повстанцами FDLR, связанными с геноцидом 1994 года.
Аналитики отмечают, что соглашение пока не решает глубинные проблемы региона и его успех будет зависеть от реальной имплементации и готовности обеих стран к длительному миру. Президент Чисекеди подчеркнул: "Все это будет реализовано только при условии настоящего мира и доверия между нашими странами".
Напомним, что Дональду Трампу был обещан контроль над танталовым месторождением в Демократической Республике Конго, если ему удастся остановить военный конфликт в стране.
