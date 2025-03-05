"Не продаемся". Премьер Гренландии отреагировал на посягательства Трампа
Глава правительства Гренландии Муте Буруп Эгеда, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что его страна не продается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства Гренландии Муте Буруп Эгеде, которого цитирует The Guardian.
Как отметил Эгеде, Трамп должен осознать, что Гренландия принадлежит гренландцам.
"Мы не американцы, мы не датчане, потому что мы гренландцы. Это то, что американцы и их лидеры должны понять. Мы не продаемся и нас нельзя просто взять", - заявил и добавил, что "будущее страны будет определяться нами в нашей стране, конечно же".
Посягательство на Гренландию
Во время первого срока на посту президента Трамп уже выражал заинтересованность в приобретении Гренландии.
После месседжей во время второго срока король Дании Фредерик Х изменил королевский герб, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова.
Как писали СМИ, такие высказывания Трампа могут быть вызваны политикой противодействия Российской Федерации (РФ) и Китаю.
Вчера же, 4 марта, Трамп обратился к жителям Гренландии и заявил, что Штаты поддерживают их, если они решат присоединиться в состав США.
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