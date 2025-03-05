"Не продаемся". Премьер Гренландии отреагировал на посягательства Трампа

Глава правительства Гренландии Муте Буруп Эгеда, комментируя заявление президента США Дональда Трампа , заявил, что его страна не продается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства Гренландии Муте Буруп Эгеде, которого цитирует The Guardian.

"Мы не американцы, мы не датчане, потому что мы гренландцы. Это то, что американцы и их лидеры должны понять. Мы не продаемся и нас нельзя просто взять", - заявил и добавил, что "будущее страны будет определяться нами в нашей стране, конечно же".

Как отметил Эгеде, Трамп должен осознать, что Гренландия принадлежит гренландцам.

Посягательство на Гренландию

Во время первого срока на посту президента Трамп уже выражал заинтересованность в приобретении Гренландии.

После месседжей во время второго срока король Дании Фредерик Х изменил королевский герб, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова.

Как писали СМИ, такие высказывания Трампа могут быть вызваны политикой противодействия Российской Федерации (РФ) и Китаю.

Вчера же, 4 марта, Трамп обратился к жителям Гренландии и заявил, что Штаты поддерживают их, если они решат присоединиться в состав США.

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