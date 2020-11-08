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Трамп заявив про наявність свідчень про шахрайство на виборах

Вашингтон, Неділя 08 листопада 2020 15:58
Трамп заявив про наявність свідчень про шахрайство на виборах
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Штаб чинного американського президента США Дональда Трампа отримав кілька письмових свідчень про шахрайство на виборах президента США. Мова може йти про серйозні порушення у Філадельфії і Детройті.

Про це Трамп повідомив у своєму Twitter.

За його словами, підведення підсумків виборів тільки починається.

"Ми отримали кілька письмових свідчень про шахрайство на виборах. У нас є історія виборчих проблем в цій країні. У Пенсільванії був наказ, як аутентифікувати поштові бюлетені, тому якщо в системі виникає проблема з аутентифікацією, це серйозно вплине на всі вибори", - заявив Трамп.

Він зазначив, що на виборах президента США поштою надіслали понад 100 млн бюлетенів, а в Філадельфії і Детройті голосування зіткнулося з "м'яко кажучи, довгою низкою виборчих проблем".

Нагадаємо, раніше стали відомі претенденти на посади міністрів в адміністрації Джо Байдена. Зокрема, очолити Пентагон може колишній заступник міністра оборони з політичних справ Мішель Флорной, а мінфін - колишня суперниця Байдена на праймеріз Елізабет Уоррен або член ради керуючих Федерального резерву США Лаель Брейнард.

Новим держсекретарем США може стати колишній помічник з національної безпеки в адміністрації президента Барака Обами Сьюзан Райс.

Відзначимо, американські ЗМІ називають Байдена обраним президентом США, його починають вітати з перемогою на виборах лідери інших країн. Детальніше про нього читайте в матеріалі РБК-Україна "Майже президент США. Що відомо про Джо Байдена".

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