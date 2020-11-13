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У США вибори президента назвали найбільш безпечними в американській історії

П'ятниця 13 листопада 2020 05:29
У США вибори президента назвали найбільш безпечними в американській історії
Фото: колаж (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У США Агентствоо з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) заявило про відсутність свідчень того, що бюлетені з голосами виборців були втрачені або змінено на користь іншого кандидата. Вибори президента, які відбулися 3 листопада, назвали найбільш безпечними в історії.

Про це пише "Голос Америки".

Таким чином, у CISA відкинули твердження президента Дональда Трампа і республіканців про те, що він зазнав поразки від демократа Джо Байдена в результаті фальсифікацій і втрати бюлетенів.

"Вибори, що відбулися 3 листопада, були найбільш безпечними в американській історії", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що немає ніяких доказів того, що яка-небудь система голосування видалила або втратила голоси, змінила голосу або яким-небудь чином була зіпсована.

"Хоча ми знаємо про існування безлічі необґрунтованих заяв і можливостей для дезінформації про наших виборчих процесах, ми запевняємо вас у нашій повної впевненості в безпеці і чесності виборах, і ви повинні теж бути в цьому впевнені", - додали в Агентстві.

Раніше повідомлялося, що в США не зафіксували свідоцтв можливого втручання в голосуванням на виборах президента з боку іноземних держав.

РБК-Україна писало, що штаб Трампа заявив, що отримав кілька письмових свідчень про шахрайство на виборах президента США

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