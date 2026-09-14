Рано бить в фанфары. Почему Трамп поспешил с перемирием Украины и РФ и при чем тут дизель
Есть две возможные причины, почему президент США Дональд Трампа неожиданно объявил о якобы согласии Украины и РФ не атаковать энергообъекты друг друга.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал политолог и глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Заявления Трампа следует воспринимать сдержанно
Как отметил Фесенко, из того, что написал в своей соцсети Трамп, не понятно, кто, с кем и как обсуждал эти якобы договоренности. И вообще, по его словам, к заявлениям американского президента нужно относиться со скепсисом.
"Потому что Трамп - это Трамп. Я любое заявление Трампа воспринимаю очень сдержанно. Не надо его воспринимать как за истину в последней инстанции, что все уже договорено, все сделано. Трамп живет в параллельной реальности. И Трамп может говорить о том, чего нет", - пояснил он.
По мнению Фесенко, если Украине и РФ действительно было предложено энергетическое перемирие, но без конкретных переговоров об этом, то перспектива такой идеи очень сомнительна. В качестве примера он вспомнил попытки администрации США достичь такого же перемирия весной прошлого года.
"Но все сорвалось, потому что не было согласованного документа, американцы вели отдельно переговоры с россиянами, отдельно с нами. Вроде бы договорились, а в конце концов все сорвалось, россияне отказались это выполнять. Сейчас может быть похожая история", - сказал политолог.
Две версии спешки Трампа
В разговоре с РБК-Украина Фесенко привел две возможные причины, по которым президент США поспешил с заявлением о перемирии.
"Первая версия: была идея, были предложения абстрактные, мог быть абстрактно-положительный ответ ... В таком стиле, как сказал Зеленский: "Мы готовы, если будет выполнять другая сторона". Но в каком объеме? По каким объектам? Кто как это будет контролировать? Вот все это, я так понимаю, не согласился. Вот это первая версия, на сегодня более вероятна", - предположил он.
Вторая версия, по его словам, связана с приближающимися промежуточными выборами в Конгресс в США, на которых республиканцы могут столкнуться с серьезными проблемами. В частности, из-за рекордных цен на дизельное топливо в США. Поэтому Трамп пытается повторить эффект своих заявлений о перемирии с Ираном на цены на нефть.
"Для него важно объявить об этом (еще до достижения соглашения – ред.), потому что он надеется, что как с ценами на нефть... неоднократно, помните, он делал заявления о прекращении огня? Много раз. И это имело эффект - снижение цены на нефть. Сейчас он надеется на такой же эффект ", - пояснил Фесенко.
Как считает эксперт, на самом деле Трампа не интересует реальность перемирия или прекращения огня, или на сколько оно будет действенным и длительным. Главное - чтобы это оказало положительное влияние на внутреннюю ситуацию в США до выборов в Конгресс.
"А дальше его это уже не интересует. Главное - относительный эффект. Он рассчитывает, что, как и на фондовом рынке, или на глобальных рынках нефти, это может повлиять на текущие цены на дизель в США. И именно поэтому он эту идею продвигает", - сказал он.
Отметим, на заявление Трампа о якобы договоренности об энергетическом перемирии уже отреагировал Московский биржевой рынок. Индекс Мосбиржи, как пишут российские СМИ, вырос более чем на 3,6%.
По мнению Фесенко, сегодня речь идет скорее об определенном политическом пиаре со стороны президента США, а не о конкретных договоренностях с Украиной и РФ.
"Это работа с внутренней аудиторией. Поэтому пока рано бить в фанфары и ждать какого-нибудь, хотя бы секторального прекращения огня по объектам энергетики... Подтверждения наличия договоренностей на данный момент нет", - отметил он.
Можно ли доверять договоренностям с РФ
Даже если будет действительно достигнуто соглашение о прекращении огня, то, по мнению Фесенко, без конкретных договоренностей по конкретным объектам, будут нарушения.
"Они (россияне - ред.) ради Трампа могут имитировать определенное прекращение огня. А потом будут обвинять украинскую сторону, что, мол, мы выполняем, а украинская сторона это не выполняет, она наносит удары по российским НПЗ. Вот такой вариант возможен, это в стиле Путина", - пояснил он.
Поэтому, по словам политолога, пока нет оснований для оптимистических оценок, но есть определенная сугубо теоретическая возможность достижения определенного секторального перемирия.
"А будет ли она реализована - к сожалению, здесь еще много сомнений", - резюмировал он.
Что сказал Трамп и что ответила Украина
Вечером понедельника, 14 сентября, Трамп в соцсети TruthSocial написал, что "Украина согласилась не бить по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить так же". Также он в очередной раз заявил, что цены на дизель растут не из-за начатого им конфликта с Ираном, а из-за последствий войны между Украиной и РФ.
После этого президент Владимир Зеленский опубликовал собственное заявление, в котором напомнил, что Украина сама обращалась к партнерам с просьбой обеспечить соглашение с РФ о прекращении огня не только по энергетике, но и по портам, логистике, складам и другим объектам базового гарантирования жизни.
Однако Украина рассчитывает, что партнеры обеспечат реальное соблюдение Россией соглашения, чтобы перемирие не истекло после российских выборов. Поэтому, по словам Зеленского, Киев ожидает конкретики от партнеров.
Заметим, что с утра в Кремле вообще отказывались комментировать возможность энергетического перемирия с Украиной. Но в то же время поддерживали призывы президента США, чтобы Украина перестала атаковать российские НПЗ.