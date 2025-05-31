Трамп не знает, поддержит ли закон о жестких санкциях против России

Президент США Дональд Трамп не знает, поддержит ли он ужесточение санкций против России. Речь идет о законопроекте сенатора Линдси Грэма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде.

Грэм в Киеве заявил, что на следующей неделе Сенат может начать рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ.

"Я не знаю. Я должен его увидеть. Я взгляну на него", - ответил Трамп журналистам. Напомним, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем являются соавторами законопроекта о санкциях против России. Они посетили Киев в пятницу, 30 мая.

Журналисты спросили президента США, поддерживаете ли он законопроект сенатора Грэма о введении санкций против России.

Санкции против России

Напомним, 20 мая ЕС принял 17-й пакет санкций против России и уже начал работу над новыми ограничениями.

Также ранее лидеры Франции, Германии, Великобритании и других стран Европы заявили, что готовы усилить санкции против Москвы, если та откажется прекращать огонь или делать другие шаги к миру.

Президент США Дональд Трамп тоже утверждал, что рассматривает санкции против РФ. Однако Вашингтон не спешит их вводить. Госсекретарь Марко Рубио объяснял это тем, что якобы из-за санкций РФ может выйти из переговоров по завершению войны против Украины.

Как сообщалось, сенатор-республиканец Линдси Грэм инициировал законопроект, который предусматривает "сокрушительные" санкции против России. Они, в частности, предусматривают введение 500% пошлин на импорт из тех стран, которые продолжают покупать российские энергоносители - нефть, газ, нефтепродукты и уран.

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