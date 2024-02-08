Трамп сможет быстро закончить войну в Украине в случае избрания президентом, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что Дональд Трамп сможет закончить войну в Украине за 24 часа в случае избрания президентом США на выборах осенью этого года. А диктатор Владимир Путин, по его мнению, не рискнет воевать с Польшей и всем блоком НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

В ходе визита в Руанду 7 февраля, на пресс-конференции польский лидер отметил, что Трамп всегда выполняет свои обещания.

"Исходя из моего личного опыта как президента, который работал с президентом Трампом, я могу сказать: то, что он мне обещал, было выполнено. Поэтому если я получал какое-то обещание от Трампа, если он мне что-то обещал, то это было выполнено", - сказал Дуда.

Он также добавил, что "Трамп серьезен во всем, что он говорит".

Польской армии нужна модернизация

Также Дуду спросили о потенциальной угрозе нападения России на Польшу. Он отметил, что потенциально "такая угроза теоретически существует, учитывая ситуацию, когда российский империализм, несомненно, возродился и Россия напала на Украину".

При этом, по его мнению, такое нападение должно вызвать ответ со стороны всего Североатлантического альянса.

"Если Польша будет слабой, то, безусловно, опасность такого потенциального нападения будет расти. Если Польша будет сильной, будет иметь сильную, хорошо оснащенную армию, то вероятность, очевидно, резко уменьшится", - добавил президент.

Именно поэтому, по словам Дуды, необходима дальнейшая модернизация польской армии и закупка военной техники.

"Этот процесс необходимо продолжать. Если он будет успешно реализован - а я верю, что так и будет - это будет означать огромное усиление польского оборонного потенциала и тогда вероятность российского нападения на нас практически упадет до минимума, фактически будет исключена. Потому что польская армия будет способна самостоятельно встать на защиту нашей земли. А при поддержке НАТО - в частности, армии США - она, безусловно, сможет немедленно отразить любое нападение", - сказал президент Польши.

По его мнению, Владимир Путин "много раз подумает, прежде чем напасть на любую страну НАТО, потому что он недавно увидел, какая разница в технологических и технических возможностях между тем, что имеют в своем распоряжении страны НАТО, и тем, что имеет в своем распоряжении Россия".

"Мирный план" Трампа в отношении Украины

В марте 2023 года Дональд Трамп пообещал своим избирателям "завершить войну России против Украины за 24 часа" в случае избрания президентом США на выборах 5 ноября этого года.

При этом он заявил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

В ответ на такие месседжи, президент Украины Владимир Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину. Он отметил, что за 24 минуты объяснит Трампу невозможность договоренностей с российским диктатором. Но Трамп отклонил приглашение, якобы из-за нежелания "создавать конфликт интересов".

Зеленский также готов ознакомиться с "мирным планом" Трампа. Но если он предусматривает территориальные уступки, то это не приведет к миру.

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