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Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину и назвал причину

Понедельник 06 ноября 2023 22:29
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Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину и назвал причину Фото: Дональд Трамп, бывший президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался приехать в Украину после приглашения президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Трампа для Newsmax.

"Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что в данный момент было бы неуместно ехать в Украину", - заявил Трамп.

Бывший американский лидер добавил, что Администрация президента США Джо Байдена сейчас "ведет дело" с Зеленским, и поэтому он не хотел бы создавать "конфликт интересов".

Приглашение Зеленского

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить Украину. Так он отреагировал на обещание бывшего американского лидера "закончить войну в Украине за сутки" в случае переизбрания на выборах в 2024 году.

Глава украинского государства подчеркивал, что он сможет "за 24 минуты" объяснить Трампу, что тот не закончит войну, поскольку дипломатия с российским диктатором Владимиром Путиным невозможна.

Стоит заметить, что Трамп занимает пророссийскую позицию в вопросе войны в Украине. В частности, он выступал против помощи украинским солдатам. Также бывший президент США неоднократно хвалил российского диктатора и даже называл его "умным".

Трамп уже несколько раз предлагал отдать России часть территорий Украины для того, чтобы прекратить войну.

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