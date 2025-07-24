Трамп изменил отношение к Украине. Financial Times узнала, чья это заслуга

Как отмечает издание, будучи сенатором, Рубио был ярым сторонником американской помощи зарубежным странам, давних союзов Вашингтона и силы американской дипломатии как силы добра в мире. Он подчеркивал необходимость противостоять диктаторам.

При Трампе страна, которая была стержнем послевоенного мирового порядка, скатилась к изоляционизму с лозунгом "Америка прежде всего".

Критики обвиняют Рубио в оппортунизме, утверждая, что он цинично отказался от своих основных убеждений ради карьерного роста.

Однако, по данным Financial Times, Рубио не только не отказался от своих ценностей, но и отстаивал их, влияя на Трампа, заняв более агрессивную позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла.

"В отношении Китая, России, Украины и Ирана мы видим возрождение американской внешней политики и подтверждение роли Америки в мире", - сказал один его друг и бывший помощник.

По его словам, во многом это заслуга консультаций, которые госсекретарь ежедневно дает президенту и остальным членам администрации.

Financial Times пишет, что Рубио теперь, пожалуй, самый влиятельный секретарь кабинета президента. Помимо должности госсекретаря, он также исполняет обязанности советника по национальной безопасности, исполняет обязанности администратора USAID и исполняет обязанности главы Национального управления архивов и документации.