Трамп изменил отношение к Украине. Financial Times узнала, чья это заслуга

Госсекретарь США Марко Рубио стал одним из ключевых архитекторов внешней политики Вашингтона в отношении Украины. Он регулярно консультирует президента Дональда Трампа по украинскому направлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как отмечает издание, будучи сенатором, Рубио был ярым сторонником американской помощи зарубежным странам, давних союзов Вашингтона и силы американской дипломатии как силы добра в мире. Он подчеркивал необходимость противостоять диктаторам.
При Трампе страна, которая была стержнем послевоенного мирового порядка, скатилась к изоляционизму с лозунгом "Америка прежде всего".
Критики обвиняют Рубио в оппортунизме, утверждая, что он цинично отказался от своих основных убеждений ради карьерного роста.
Однако, по данным Financial Times, Рубио не только не отказался от своих ценностей, но и отстаивал их, влияя на Трампа, заняв более агрессивную позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла.
"В отношении Китая, России, Украины и Ирана мы видим возрождение американской внешней политики и подтверждение роли Америки в мире", - сказал один его друг и бывший помощник.
По его словам, во многом это заслуга консультаций, которые госсекретарь ежедневно дает президенту и остальным членам администрации.
Financial Times пишет, что Рубио теперь, пожалуй, самый влиятельный секретарь кабинета президента. Помимо должности госсекретаря, он также исполняет обязанности советника по национальной безопасности, исполняет обязанности администратора USAID и исполняет обязанности главы Национального управления архивов и документации.
Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что в команде президента США Дональда Трампа сейчас нет врагов Украины. По его словам, Рубио выступает за увеличение помощи Киеву.
Президент США Дональд Трамп 14 июля дал Путину 50 дней для того, чтобы прекратить военные действия против Украины. В противном случае президент США пообещал ввести против РФ жесткие санкции, которые коснуться также покупателей российской нефти.
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