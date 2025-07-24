Трамп змінив ставлення до України. Financial Times дізналася, чия це заслуга

Як зазначає видання, будучи сенатором, Рубіо був затятим прихильником американської допомоги зарубіжним країнам, давніх спілок Вашингтона і сили американської дипломатії як сили добра у світі. Він наголошував на необхідності протистояти диктаторам.

За Трампа країна, яка була стрижнем повоєнного світового порядку, скотилася до ізоляціонізму з гаслом "Америка перш за все".

Критики звинувачують Рубіо в опортунізмі, стверджуючи, що він цинічно відмовився від своїх основних переконань заради кар'єрного зростання.

Однак, за даними Financial Times, Рубіо не тільки не відмовився від своїх цінностей, а й відстоював їх, впливаючи на Трампа, зайнявши агресивнішу позицію щодо таких країн, як Китай, Іран, Росія і Венесуела.

"Щодо Китаю, Росії, України та Ірану ми бачимо відродження американської зовнішньої політики і підтвердження ролі Америки у світі", - сказав один його друг і колишній помічник.

За його словами, багато в чому це заслуга консультацій, які держсекретар щодня дає президенту та іншим членам адміністрації.

Financial Times пише, що Рубіо тепер, мабуть, найвпливовіший секретар кабінету президента. Крім посади держсекретаря, він також виконує обов'язки радника з національної безпеки, виконує обов'язки адміністратора USAID і виконує обов'язки глави Національного управління архівів і документації.