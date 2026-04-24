Трамп жестко ответил принцу Гарри, который призвал США сделать больше для Украины

Что спросили у Трампа

Журналист спросил президента, считает ли он уместным, что принц Гарри призывает США сделать больше для прекращения войны в Украине - и это накануне визита короля Чарльза в Вашингтон.

Что ответил Трамп

"Принц Гарри не говорит от имени Великобритании, это точно. Я думаю, что говорю от имени Великобритании больше, чем от имени принца Гарри. Но я очень ценю его совет. Замечательный совет", - сказал Трамп.

Перед этим он поинтересовался у журналистов делами принца и его жены и попросил журналиста передать им приветствие.

О встрече с Чарльзом

После комментария о Гарри Трамп переключился на предстоящую встречу с британским монархом.

"К нам приедет король Чарльз, он мой друг. Мы очень этого ждем", - сказал он.

Трамп также похвастался новым бальным залом в Белом доме, где состоится ужин. По его словам, Британия 150 лет хотела новый зал - и теперь получит "лучший в мире".