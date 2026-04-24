Трамп жестко ответил принцу Гарри, который призвал США сделать больше для Украины

Президент США Дональд Трамп жестко ответил на призыв принца Гарри сделать больше для Украины, заявив, что говорит от имени Великобритании больше, чем сам принц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Журналист спросил президента, считает ли он уместным, что принц Гарри призывает США сделать больше для прекращения войны в Украине - и это накануне визита короля Чарльза в Вашингтон.
"Принц Гарри не говорит от имени Великобритании, это точно. Я думаю, что говорю от имени Великобритании больше, чем от имени принца Гарри. Но я очень ценю его совет. Замечательный совет", - сказал Трамп.
Перед этим он поинтересовался у журналистов делами принца и его жены и попросил журналиста передать им приветствие.
После комментария о Гарри Трамп переключился на предстоящую встречу с британским монархом.
"К нам приедет король Чарльз, он мой друг. Мы очень этого ждем", - сказал он.
Трамп также похвастался новым бальным залом в Белом доме, где состоится ужин. По его словам, Британия 150 лет хотела новый зал - и теперь получит "лучший в мире".
Напомним, вчера принц Гарри недавно побывал в Киеве с неанонсированным визитом. Он встретился с украинскими официальными лицами и посетил пострадавшие от войны районы.
Напомним, Великобритания остается одним из ключевых союзников Украины. Как сообщало РБК-Украина, британская сторона обеспечила рекордный за всю войну объем военной помощи Киеву. Недавно Британия объявила о рекордной поставке дронов Украине - 120 000 шт, а также вооружения.