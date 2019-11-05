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Сондленд переглянув свої свідчення у справі імпічменту Трампа

Новини » В світі     05.11.2019 - 22:30
Сондленд переглянув свої свідчення у справі імпічменту Трампа
Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

Сондлен визнав, що знав про виплату військової допомоги Україні в обмін на поновлення розслідування щодо Байдена

Посол США в Європейському союзі Гордон Сондленд змінив свої свідчення по справі про розслідування імпічменту президента Америки Дональда Трампа, визнавши, що знав про затримку виплат військової допомоги Україні в якості важеля тиску для відновлення українськими властями розслідування щодо Хантера Байдена. Про це йдеться в опублікованій стенограмі показань Сондленда, повідомляє CNN.

Повідомляється, що адвокат Сондленда направив в комітет лист і додаток на три сторінки до своїх свідчень, в яких говорилося, що він згадав розмову 1 вересня з Андрієм Єрмаком, помічником президента України, який пов'язував допомогу з розслідуваннями.

"Зараз я згадую, як розмовляв з паном Єрмаком окремо, де я сказав, що відновлення американської допомоги, швидше за все, не відбудеться, поки Україна не представить публічне антикорупційне заяву, яку ми обговорювали протягом багатьох тижнів", - сказав Сондленд.

Нагадаємо, у свідченнях 17 жовтня Сондленд повідомляв, що американський президент Дональд Трамп наказав йому, а також колишньому представнику США в Україні Курту Волкеру і міністру енергетики Ріка Перрі залучити Руді Джуліані до політики стосовно України. За його словами, Трамп був скептично налаштований щодо реформ і боротьби з корупцією в Україні.

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