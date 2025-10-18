Трамп заявил об уничтожении "большой субмарины" с наркотиками: есть пленные

Трамп заявил, что ВМС США уничтожили субмарину, которая направлялась в Соединенные Штаты по "известному транзитному маршруту наркотрафика". Разведка США, по его словам, подтвердила, что судно было загружено "фентанилом и другими незаконными наркотиками".

На борту субмарины находилось четыре человека, двух из которых удалось захватить живьем, а двое были уничтожены вместе с судном.

"По меньшей мере 25 000 американцев погибли бы, если бы я позволил этой подводной лодке выйти на берег. Двух выживших террористов возвращают в их страны происхождения, Эквадор и Колумбию, для задержания и судебного преследования. Ни один военнослужащий США не пострадал в результате этого удара", - написал Трамп.

Narco submarino

Отметим, что наркокартели действительно используют самодельные подводные и полуподводные лодки для того, чтобы поставлять кокаин и другие наркотики в США. Эти суда имеют общее название "Narco submarino".

Фото: захваченная в 2010 году подводная лодка наркоторговцев (Википедия)

Большинство таких субмарин - одноразовая, а доплывает до берегов США небольшое количество. Однако даже те, что доплывают, приносят огромные прибыли. Удивительно, но картели имеют ресурсы строить такие "подводные лодки" буквально десятками.

Также есть версия, что картели строят субмарины с помощью россиян. В прошлом мексиканская и американская береговая охрана неоднократно обнаруживала в захваченных субмаринах оборудование советского или российского производства. Но официально участие российских специалистов подтвердить не удалось.