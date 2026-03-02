Трамп заявил о трех кандидатах на пост лидера Ирана после операции США

"У меня есть три очень хороших кандидата. Я не буду раскрывать их сейчас. Давайте сначала выполнит свою работу", - сказал Трамп.

Отметим, ранее в воскресенье главный представитель Ирана по нацбезопасности Али Лариджани заявил, что страной будет руководить временный комитет. Так будет до тех пор, пока не выберут преемника верховного лидера.

Также известно, что Лариджани руководил внезапно прерванными переговоров по ядерной сделке с США, а в январе этого года администрация Трампа ввела против него санкции за его роль в подавлении антиправительственных протестов.

Возвращаясь к интервью, Трамп не ответил на вопрос о том, считает ли он, что Лариджани сможет возглавить правительство Ирана.

Когда его спросили о планах передачи власти, он отметил, что местные военные, включая КСИР, могут передать свое оружие народу.

"Если задуматься, они действительно сдадутся народу", - сказал лидер США.

Затем он предложил совершенно иную модель того, как может выглядеть переход власти в Иране, сославшись на свой недавний опыт в Венесуеле (речь о захвате и свержении венесуэлткого лидера Николаса Мадуро).

"Я думаю, что то, что мы сделали в Венесуеле - это идеальный, идеальный сценарий", - подчеркнул он.

Его ответ подразумевал, что то, что сработало в Венесуэле, сработает и в Иране. Однако советники Трампа сказали ему, что огромные различия в культах и истории делают практически невозможным применения стратегии, использованной в Венесуеле, где действующее правительство осталось у власти после того, как согласилось выполнять указания США.

При этом Трамп заявил, что готов отменить санкции против Ирана, если новое руководство продемонстрирует себя прагматичным партнером.

В то же время президент отказался сказать, как и будет ли вообще его администрация защищать народ Ирана, который он же и призывает свергнуть правительство.

"Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону. Еще слишком рано", - говорит глава Белого дома.

Отдельно был также затронут вопрос длительности операции США против Ирана. У Трампа спросили, как долго Соединенные Штаты и Израиль смогут продолжать атаки такового уровня, на что тот ответил, что речь идет примерно об одном месяце.

"Мы планировали 4-5 недель. Это не составит труда. У нас огромное количество боеприпасов. Знаете, у нас есть боеприпасы, которые хранятся по всему миру, в разных странах",- подытожил Трамп.