У Трампа прокомментировали шансы на достижение мирного соглашения по Украине
Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц заявил, что сейчас идет работа над достижением мирного соглашения между Украиной и Россией. Также он рассказал, каким будет следующий шаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы работаем со всех сторон, и следующим шагом будет создание технических групп для обсуждения более детальных деталей", - сказал Волц, отвечая на соответствующий вопрос касаемо шансов.
Также советник по нацбезопасности проинформировал, что на следующей неделе США посетит президент Франции Эммануэль Макрон.
Это происходит в то время, когда лидеры Европы выражают беспокойство, что США обходят их в своих попытках договориться с РФ о мире в Украине, отмечает издание.
Напомним, ранее Волц заявил, что президент США собирается как можно быстрее урегулировать завершение войны России против Украины и что он настроен покончить с войной навсегда.
Отметим, что на днях, 18 февраля, состоялась встреча между представителями Вашингтона и Кремля в Эр-Рияде по завершению войны в Украине. В состав американской делегации вошел Майк Волц. После завершения встречи он вновь напомнил, что Трамп ясно выразил свое желание положить конец войне.
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