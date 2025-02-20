ua en ru
Чт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

У Трампа прокомментировали шансы на достижение мирного соглашения по Украине

Четверг 20 февраля 2025 01:47
UA EN RU
У Трампа прокомментировали шансы на достижение мирного соглашения по Украине Фото: Майкл Волц (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц заявил, что сейчас идет работа над достижением мирного соглашения между Украиной и Россией. Также он рассказал, каким будет следующий шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы работаем со всех сторон, и следующим шагом будет создание технических групп для обсуждения более детальных деталей", - сказал Волц, отвечая на соответствующий вопрос касаемо шансов.

Также советник по нацбезопасности проинформировал, что на следующей неделе США посетит президент Франции Эммануэль Макрон.

Это происходит в то время, когда лидеры Европы выражают беспокойство, что США обходят их в своих попытках договориться с РФ о мире в Украине, отмечает издание.

Напомним, ранее Волц заявил, что президент США собирается как можно быстрее урегулировать завершение войны России против Украины и что он настроен покончить с войной навсегда.

Отметим, что на днях, 18 февраля, состоялась встреча между представителями Вашингтона и Кремля в Эр-Рияде по завершению войны в Украине. В состав американской делегации вошел Майк Волц. После завершения встречи он вновь напомнил, что Трамп ясно выразил свое желание положить конец войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Зеленский ответил на заявление Трампа о 4% доверия
Зеленский ответил на заявление Трампа о 4% доверия
DAILY
Глава Европарламента Роберта Метсола: Никто не хочет видеть Путина в Киеве
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Глава Европарламента Роберта Метсола: Никто не хочет видеть Путина в Киеве