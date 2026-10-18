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Рубио заверил, что Белый дом не приказывал замедлять Starlink для дронов ВСУ

05:48 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Рубио заверил, что Белый дом не приказывал замедлять Starlink для дронов ВСУ Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
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В Вашингтоне заявляют, что у Украины пока нет доступа к военной спутниковой системе Starshield. Причастность Белого дома к сбоям в работе связи отрицают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общавшегося с журналистами Magno News государственного секретаря США Марка Рубио.

"Я знаю, что Украина хочет получить доступ к Starshield. Украинцы просили предоставить им такой доступ, чтобы наносить дальнобойные удары вглубь России. Пока они не имеют доступа к этой системе", - заявил Рубио.

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается.

Госсекретарь также возразил, что власти США причастны к перебоям со Starlink или Starshield. Сообщение об этом он назвал "категорически ложной информацией".

"Никто в Белом доме не приказывал кому-то замедлять интернет или снижать скорость соединения, чтобы определенные беспилотники не могли им пользоваться", - подчеркнул Рубио. Он добавил, что, насколько ему известно, система снова работает.

Слова Рубио расходятся с заявлениями украинской стороны. Советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов в интервью AP рассказывал, что Украина пользуется Starshield для управления дронами-перехватчиками. Именно для этого пакета с ночи на 14 октября действует предел скорости в 160 км/ч.

По словам Бескрестнова, на территории России и для ударов по российским НПЗ Starshield не используются. Лимит до сих пор не сняли, Украина ведет переговоры с Пентагоном, SpaceX и правительством США.

Владелец SpaceX Илон Маск, в свою очередь, отмечал, что Starshield принадлежит правительству США, а ограничения для него устанавливают американские военные и в конечном итоге президент. Сам президент США Дональд Трамп заверил, что приказ ограничивать систему не отдавал.

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