Рубио заверил, что Белый дом не приказывал замедлять Starlink для дронов ВСУ

В Вашингтоне заявляют, что у Украины пока нет доступа к военной спутниковой системе Starshield. Причастность Белого дома к сбоям в работе связи отрицают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общавшегося с журналистами Magno News государственного секретаря США Марка Рубио.

"Я знаю, что Украина хочет получить доступ к Starshield. Украинцы просили предоставить им такой доступ, чтобы наносить дальнобойные удары вглубь России. Пока они не имеют доступа к этой системе", - заявил Рубио.

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается.

Госсекретарь также возразил, что власти США причастны к перебоям со Starlink или Starshield. Сообщение об этом он назвал "категорически ложной информацией".

"Никто в Белом доме не приказывал кому-то замедлять интернет или снижать скорость соединения, чтобы определенные беспилотники не могли им пользоваться", - подчеркнул Рубио. Он добавил, что, насколько ему известно, система снова работает.