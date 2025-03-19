Трамп заявил, что Путин не требовал прекратить помощь Украине

Во время беседы ведущая напомнила о первых сообщениях Кремля, которые были после разговора Трампа и Путина. В частности, российские информационные ресурсы писали, что во время телефонного разговора российский диктатор требовал остановить помощь Украине. В частности, это якобы является условием полного прекращения огня. Однако Дональд Трамп заявил, что такого вообще не было.

"Нет, мы не говорили о помощи, собственно. Мы вообще не говорили о помощи. Мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждали", - сказал Трамп.

Также он отметил, что их разговор был замечательным и длился почти 2 часа.