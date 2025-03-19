Трамп заявив, що Путін не вимагав припинити допомогу Україні

Під час бесіди ведуча нагадала про перші повідомлення Кремля, які були після розмови Трампа і Путіна. Зокрема, російські інформаційні ресурси писали, що під час телефонної розмови російський диктатор вимагав зупинити допомогу Україні. Зокрема, це нібито є умовою повного припинення вогню. Однак Дональд Трамп заявив, що такої взагалі не було.

"Ні, ми не говорили про допомогу, власне. Ми взагалі не говорили про допомогу. Ми говорили про багато речей, але допомогу ніколи не обговорювали", - сказав Трамп.

Також він зазначив, що їх розмова була чудовою і тривала майже 2 години.