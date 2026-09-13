ВСУ за ночь поразили сразу два больших НПЗ в глубоком тылу России

В ночь на 13 сентября Силы обороны Украины поразили два российских НПЗ в Краснодарском крае и Татарстане. На предприятиях были зафиксированы пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ.

После удара на территории предприятия был зафиксирован пожар.

"Славянский" является одним из самых больших независимых НПЗ на юге России. Предприятие способно перерабатывать около 5,2 млн. тонн нефти в год.

Завод производит автомобильные бензины, нефть, мазут, вакуумный газойль и авиационный керосин. По данным Генштаба, предприятие также задействовано в обеспечении нужд российских войск.

Под ударом оказался "Танеко"

Вторым поразившим украинские силы нефтеперерабатывающим предприятием стал завод "Танеко" в Нижнекамске, что в Республике Татарстан.

На территории НПЗ зафиксировали возгорание одного из резервуаров.

Итак, за одну ночь под ударом оказались сразу два российских предприятия нефтяной отрасли, расположенные в сотне километров от Украины.

Кроме НПЗ, Силы обороны Украины поразили в Миллеровом Ростовской области РФ место хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников противника.

В Генштабе отдельно сообщили о результатах анализа дополнительных данных по предварительной атаке.

В частности, установлено, что 11 сентября на Саратовском НПЗ в Саратове была повреждена технологическая установка первичной переработки нефти ЭЛЗУ-АВТ-6. Также повреждения получили участок магистрального трубопровода.

В Генеральном штабе подчеркнули, что работа Сил обороны Украины по ключевым военным целям противника продолжается.