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Трамп обсудит с главой Пентагона и госсекретарем прекращение военной помощи Украине, - NYT

США, Понедельник 03 марта 2025 08:55
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Трамп обсудит с главой Пентагона и госсекретарем прекращение военной помощи Украине, - NYT Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Дональд Трамп обсудит со своими главными помощниками по национальной безопасности прекращение военной помощи Украине. Это помощь, выделенная при прошлой администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Представитель администрации Трампа сообщил, что президент США встретится с чиновниками, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики в отношении Украины.

По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, к ним относится приостановка или отмена американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, разрешенные и оплаченные при администрации Джо Байдена.

Помощь Украине

В апреле 2024 года Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на сумму около 61 млрд долларов. Это произошло после того, как пакет блокировался в течение полугода из-за позиции республиканцев, которые ориентировались на Дональда Трампа.

Из общего объема помощи 48,4 млрд долларов были выделены через Министерство обороны США. Крупнейшая сумма в 13,8 млрд долларов предназначалась для Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), по которой оружие производится на американских предприятиях по заказу Пентагона.

Кроме того, 23,2 млрд долларов были направлены на восполнение запасов вооружений США, 13,8 млрд долларов - на закупку вооружений для Украины, 11,3 млрд долларов - на текущие военные операции США в регионе.

Администрация Байдена не успела израсходовать всю сумму на передачу оружия Украине. Остаток средств составлял порядка 4 млрд долларов. После инаугурации Трампа 20 января эта помощь продолжала поступать.

Встреча Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля закончилась ссорой. После этого президент Украины оправился в Лондон, где европейские лидеры обсуждали увеличение помощи Украине.

По информации The Wall Street Journal, без военной помощи США Украина имеет достаточно оружия, чтобы продолжать вести боевые действия в нынешнем темпе до лета.

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