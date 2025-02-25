Украине без помощи США хватит оружия до лета, - WSJ

Без военной помощи США Украина имеет достаточно оружия, чтобы продолжать вести боевые действия в нынешнем темпе до лета. После этого Киев может оказаться без боеприпасов и не сможет использовать некоторые из своих самых современных видов вооружений.

Об этом завил сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Прекращение военной помощи США - худший сценарий, сказал высокопоставленный помощник президента Владимира Зеленского, добавив, что это будет означать, что Украине придется наращивать свое военное производство и получать больше от европейцев.

Европа готовится попытаться восполнить дефицит. В 2024 году ЕС, Великобритания и Норвегия совместно предоставили Украине около 25 млрд долларов военной помощи - больше, чем США отправили в том году. Континент существенно увеличил производство артиллерийских снарядов, и ведутся обсуждения об увеличении помощи ЕС до 30 млрд долларов в этом году.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину США направили почти 70 млрд долларов военной помощи. Это примерно столько же, сколько передали остальные западные союзники Украины вместе взятые, согласно данным Кильского института мировой экономики.

Но Украина также создала собственную мощную военную промышленность, которая теперь производит вооружения на сумму 30 млрд долларов в год, что в шесть раз больше, чем годом ранее. В 2024 году страна произвела около 1,5 млн беспилотников, которые стали ее основной формой обороны вдоль линии фронта, что позволило Киеву сдерживать российские атаки, неся минимальные потери. В этом году, по словам чиновников, они планируют произвести 3000 ракет и 30 тысяч беспилотников большой дальности.

В целом Украина в настоящее время производит или финансирует около 55% своей военной техники. США поставляют около 20%, а Европа - 25%, по словам одного западного чиновника.

Незаменимое оружие

Но некоторые поставки США, включая передовые системы ПВО, баллистические ракеты класса "земля-земля", навигационные системы и дальнобойную ракетную артиллерию, будет фактически невозможно заменить в краткосрочной перспективе. Европа просто не производит достаточного количества - или, в некоторых случаях, вообще не производит.

По словам чиновников и аналитиков, как только американские запасы закончатся, способность Украины наносить удары на большие расстояния и защищать свои тыловые позиции пострадает.

Призрак прекращения помощи США маячил уже больше года. Во время кампании Трамп неоднократно критиковал миллиарды, отправленные Киеву, и многие республиканцы в Конгрессе выступили против последнего пакета помощи для Украины, который был одобрен в апреле прошлого года.

Перед тем как покинуть свой пост, президент Джо Байден пытался дать Украине возможность продолжать борьбу как можно дольше. Его администрация отправила оружие из имеющихся запасов США и заключила контракты с оборонной промышленностью США на закупку боеприпасов, перехватчиков ПВО, транспортных средств и других материальных средств. Эти поставки продолжатся до 2026 года.

Теперь Трамп обвинил Зеленского в развязывании войны и назвал его диктатором. Оба заявления перекликаются с тезисами Кремля об украинском лидере и войне, которая началась, когда Россия вторглась в страну в 2022 году.

После заявлений Трампа спикер Палаты представителей Майк Джонсон также заявил, что в Конгрессе "нет аппетита" к новому законопроекту о помощи Украине.

Трамп унаследовал полномочия направить на Украину оружие на сумму более 3,8 млрд долларов из запасов Пентагона без одобрения Конгресса, хотя должностные лица администрации, вероятно, попросят законодателей пополнить запасы США, если такое решение будет принято.

Европейская помощь

Европейские лидеры провели ряд встреч на прошлой неделе, чтобы спланировать, как они могут поддержать Украину в случае вывода войск США. Континент также поставлял Украине некоторые из самых эффективных вооружений, включая большую часть ее современной артиллерии, ПВО средней дальности и крылатых ракет. Тем не менее, аналитики сомневаются в способности Европы полностью заполнить пробел, образовавшийся из-за потери поставок из США.

По данным украинских чиновников, Украина сейчас производит 2,5 миллиона артиллерийских и минометных снарядов в год. По состоянию на сентябрь США отправили на Украину около 3 миллионов артиллерийских снарядов с начала вторжения. ЕС, для сравнения, увеличил производство артиллерийских снарядов до 1,4 миллиона в 2024 году и стремится к 2 миллионам в этом году.

По мнению аналитиков, самой большой проблемой станет отсутствие американских систем ПВО, что заставит Украину решать, какие из своих территорий защищать, а какие оставить под угрозой. Например, только США производят системы ПВО Patriot, которые могут сбивать российские баллистические ракеты.

Потеря американской армейской тактической ракетной системы, известной как ATACMS, также станет ударом. Ее дальность до 300 км сделала ее особенно эффективной для ударов по российским линиям снабжения, хотя администрация Байдена ограничила цели, которые она могла поражать на России.