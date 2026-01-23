Трамп заявил, что может делать со сделкой с Гренландией "все, что угодно"
Президент США Дональд Трамп заявил, что может делать со сделкой с Гренландией все, что пожелает.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп заявил на борту своего самолета, транляция велась на Youtube-канале Белого дома.
"Мы можем делать все, что пожелаем", - высказался он.
Подробностей относительно соглашения он не привел.
Тем временем премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что не знает, о каком соглашении с США идет речь.
По его словам, он не знает, что именно содержится в этом соглашении, о котором говорили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп. Нильсен напомнил, что только Дания и Гренландия могут заключать любые соглашения в этом вопросе.
Нильсен также прокомментировал слова Трампа о "полном доступе" к территории Гренландии, напомнив, что риторика США в последние недели была неприемлемой для жителей острова. Однако он выразил надежду, что рабочая группа сделает все возможное для восстановления конструктивных отношений.
Договоренности по Гренландии
Напомним, 21 января Дональд Трамп после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что стороны обозначили основные параметры будущих договоренностей по Гренландии и более широкому Арктическому региону.
Ранее Трамп неоднократно высказывал идею усиления контроля США над Гренландией, в частности аргументируя это необходимостью размещения на острове элементов системы противоракетной обороны под названием "Золотой купол".
По информации медиа, предложенное рамочное соглашение предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией. В то же время документ допускает развертывание на острове компонентов американской системы ПРО. Также планируется пересмотр и обновление оборонного соглашения между США и Данией, заключенного еще в 1951 году.
На следующий день, 22 января, Марк Рютте уточнил, что во время обсуждений с Трампом вопрос изменения суверенитета Гренландии не поднимался.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, выразила поддержку достигнутым договоренностям и подтвердила готовность Копенгагена к дальнейшему диалогу в рамках новой архитектуры безопасности в Арктике.