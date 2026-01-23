ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп заявил, что может делать со сделкой с Гренландией "все, что угодно"

США, Пятница 23 января 2026 02:24
UA EN RU
Трамп заявил, что может делать со сделкой с Гренландией "все, что угодно" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявил, что может делать со сделкой с Гренландией все, что пожелает.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп заявил на борту своего самолета, транляция велась на Youtube-канале Белого дома.

"Мы можем делать все, что пожелаем", - высказался он.

Подробностей относительно соглашения он не привел.

Тем временем премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что не знает, о каком соглашении с США идет речь.

По его словам, он не знает, что именно содержится в этом соглашении, о котором говорили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп. Нильсен напомнил, что только Дания и Гренландия могут заключать любые соглашения в этом вопросе.

Нильсен также прокомментировал слова Трампа о "полном доступе" к территории Гренландии, напомнив, что риторика США в последние недели была неприемлемой для жителей острова. Однако он выразил надежду, что рабочая группа сделает все возможное для восстановления конструктивных отношений.

Договоренности по Гренландии

Напомним, 21 января Дональд Трамп после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что стороны обозначили основные параметры будущих договоренностей по Гренландии и более широкому Арктическому региону.

Ранее Трамп неоднократно высказывал идею усиления контроля США над Гренландией, в частности аргументируя это необходимостью размещения на острове элементов системы противоракетной обороны под названием "Золотой купол".

По информации медиа, предложенное рамочное соглашение предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией. В то же время документ допускает развертывание на острове компонентов американской системы ПРО. Также планируется пересмотр и обновление оборонного соглашения между США и Данией, заключенного еще в 1951 году.

На следующий день, 22 января, Марк Рютте уточнил, что во время обсуждений с Трампом вопрос изменения суверенитета Гренландии не поднимался.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, выразила поддержку достигнутым договоренностям и подтвердила готовность Копенгагена к дальнейшему диалогу в рамках новой архитектуры безопасности в Арктике.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки Гренландия
Новости
Сегодня был самый тяжелый день для энергетики со времен блэкаута 2022 года, - Шмыгаль
Сегодня был самый тяжелый день для энергетики со времен блэкаута 2022 года, - Шмыгаль
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов