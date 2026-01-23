Трамп заявил, что может делать со сделкой с Гренландией "все, что угодно"

Президент США Дональд Трамп заявил, что может делать со сделкой с Гренландией все, что пожелает.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Дональд Трамп заявил на борту своего самолета, транляция велась на Youtube-канале Белого дома.

Нильсен также прокомментировал слова Трампа о "полном доступе" к территории Гренландии, напомнив, что риторика США в последние недели была неприемлемой для жителей острова. Однако он выразил надежду, что рабочая группа сделает все возможное для восстановления конструктивных отношений.

По его словам, он не знает, что именно содержится в этом соглашении, о котором говорили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп. Нильсен напомнил, что только Дания и Гренландия могут заключать любые соглашения в этом вопросе.

Тем временем премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что не знает, о каком соглашении с США идет речь.

"Мы можем делать все, что пожелаем", - высказался он.

Договоренности по Гренландии

Напомним, 21 января Дональд Трамп после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что стороны обозначили основные параметры будущих договоренностей по Гренландии и более широкому Арктическому региону.

Ранее Трамп неоднократно высказывал идею усиления контроля США над Гренландией, в частности аргументируя это необходимостью размещения на острове элементов системы противоракетной обороны под названием "Золотой купол".

По информации медиа, предложенное рамочное соглашение предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией. В то же время документ допускает развертывание на острове компонентов американской системы ПРО. Также планируется пересмотр и обновление оборонного соглашения между США и Данией, заключенного еще в 1951 году.

На следующий день, 22 января, Марк Рютте уточнил, что во время обсуждений с Трампом вопрос изменения суверенитета Гренландии не поднимался.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, выразила поддержку достигнутым договоренностям и подтвердила готовность Копенгагена к дальнейшему диалогу в рамках новой архитектуры безопасности в Арктике.