В чем обвиняют Трампа: появился полный текст акта
Бывшему президенту США Дональду Трампу официально предъявлено уголовное обвинение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
На заседании во вторник, 4 апреля, в суде Нью-Йорка большое жюри присяжных сочло Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.
Суд отклонил прошение медиаорганизаций о разрешении на трансляцию исторического процесса.
Всего Трампу было предъявлено 34 обвинения. Его обвиняют в фальсификации деловой документации Нью-Йорка, целью которого было "скрытие информации, которая может нанести вред, и незаконную деятельность от американских избирателей до и после выборов 2016 года".
Кроме этого, Трампа и связанных с ним лиц подозревают в использовании популярных в шоу-бизнесовых кругах схем выкупа прав на потенциально вредоносную информацию для того, чтобы она так и не была опубликована.
"Потом Трамп приложил немало усилий, чтобы скрыть эти действия, внеся десятки ложных записей в деловую документацию, чтобы скрыть преступную деятельность, в частности, попытки нарушить избирательное законодательство штата и федеральное законодательство", - сказал окружной прокурор Манхэттена.
В обвинительном акте указаны три эпизода, подтверждающие существование подобной схемы:
- бывший швейцар отеля Trump Tower через подставную компанию получил 30 тысяч долларов. Это якобы было платой за то, чтобы он не рассказал о внебрачном ребенке Трампе;
- анонимное лицо через ту же компанию получило 150 тысяч долларов. Лицо утверждало, что имело сексуальные отношения с Трампом. Из информации, описанной в обвинении, следует, что вероятно речь идет о модели Playboy Карен Макдугал;
- за 12 дней до президентских выборов юридический советник Трампа перевел 130 тысяч долларов адвокату порноактрисы через подставную компанию. В этом случае вероятно, речь идет о Майкле Коэне и Сорми Дэниелсе.
Заметим, что данные обвинения являются уголовными правонарушениями минимальной степени тяжести по законодательству Нью-Йорка. Однако за каждое из них Трампу грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, в четверг, 30 марта, большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка обвинило Трампа за выплату 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс . Против Трампа выдвинуто более 30 пунктов, связанных с бизнес-мошенничеством.
Детальнее о ситуации с Дональдом Трампом читайте в материале РБК-Украина - "Впервые в истории США. В чем хотят обвинить Трампа и угрожает ли ему арест".
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