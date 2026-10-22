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Трамп позвонил Маску, чтобы снять ограничения Starlink для Украины, - WSJ

21:50 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Трамп позвонил Маску, чтобы снять ограничения Starlink для Украины, - WSJ Фото: Дональд Трамп - Илон Маск (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп обратился к основателю SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения на работу военной версии Starlink в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отметило издание, в четверг, сразу после телефонного разговора, система начала функционировать в обычном режиме.

Украинские чиновники подтвердили, что скорость работы терминалов выросла, хотя полная функциональность пока не восстановлена.

Трамп выразил недовольство тем, что ограничение скорости снижало эффективность украинских беспилотников и перехватчиков в борьбе с российскими атаками.

По словам американских чиновников, на этой неделе политик неоднократно заявлял о намерении полностью снять какие-либо лимиты на работу связи вдоль линии фронта.

"Снятие ограничений значительно усилит ударные возможности Украины на оперативную глубину, а также будет способствовать расширению использования реактивных перехватчиков", - отметил Майкл Кофман, эксперт по войне из Фонда Карнеги за международный мир.

Кофман добавил, что первые проверки со стороны украинских подразделений показали стабилизацию работы системы.

В то же время, компания SpaceX, Илон Маск и посольство Украины в Вашингтоне на момент публикации воздержались от комментариев.

В Белом доме посоветовали ориентироваться на заявления Трампа, ранее отрицавшего свою причастность к введению ограничений скорости Starlink.

Напомним, ранее сообщалось, что ограничение скорости терминалов Starlink на передовой в Украине, вероятно, было снято, а украинские операторы дронов уже проводят испытания.

Кроме того, 23 конгрессмена США написали письмо президенту Дональду Трампу с призывом повлиять на Илона Маска для предоставления Украине полного доступа к системам Starlink для ударов по целям РФ.

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