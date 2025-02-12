Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

Соответствующее заявление Трампа было сделано пресс-пулу в Овальном кабинете.

Отмечается, что американский президент в конце концов "ожидает встретиться" с Путиным, и, вероятно, сделает это в Саудовской Аравии.

Также Трамп озвучил мнение, что Путин якобы "хочет мира". По словам президента США, их телефонный разговор длился час, рассказали представители СМИ.

"Думаю, я мог бы с большой уверенностью сказать: он (глава Кремля) хочет, чтобы это закончилось", - сказал он о войне РФ с Украиной.

Трамп говорит в Овальном зале, что думает, что Путин "хочет мира" Их телефонный разговор длился час, сказал он. "Я думаю, я мог бы сказать с большой уверенностью: он хочет, чтобы это закончилось", - сказал он о войне с Украиной. pic.twitter.com/P1BNCS6oG9 - Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 12 февраля 2025 года

Разговор Трампа и Путина

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время разговора они, в частности, обсуждали российско-украинскую войну.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп и Путин провели телефонный разговор, который якобы длился почти полтора часа.

Заметим, сам Трамп по итогам разговора с российским диктатором написал в соцсети только о том, что они с Путиным договорились о взаимных визитах.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все подробности разговора Путина и Трампа.

12 февраля в Белом доме сделали заявление о возможной встрече Трампа и Путина.

Добавим, после этого у президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что глава государства также поговорил с Трампом. Впоследствии в вечернем обращении Зеленский раскрыл некоторые подробности своего разговора с американским лидером. Он отметил, что в ходе беседы они обсудили возможности достижения мира.