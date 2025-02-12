В Белом доме сделали заявление о возможной встрече Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин договорились о взаимных визитах. Но пока деталей насчет встреч нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.

У Ливитт спросили, стоит ли ожидать, что Трамп проведет личные встречи с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня мне нечего вам сказать по этому поводу", - ответила пресс-секретарь.

Также у Ливитт поинтересовались, ставил ли Трамп условия Путину для личной встречи. К примеру, условия о выводе части войск из Украины.

"Насколько мне известно, нет. Это не значит, что их не существует, но я только что разговаривала с президентом и нашей командой по национальной безопасности. Мне не сообщили о каких-либо условиях, но если они существуют, я буду рад их предоставить", - отметила она.