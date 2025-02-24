Трамп заявил о переговорах с Путиным по завершению войны и экономических соглашений для США

По словам Трампа, он также обсуждает "крупные сделки по экономическому развитию, которые будут происходить между США и Россией".

"Переговоры идут очень хорошо", - добавил он.

Кроме этого он вспомнил о звонке лидеров стран G7 по случаю третьей годовщины войны в Украине. И повторил свое заявление о том, что война "никогда бы не началась, если бы я был президентом".

"Каждый выразил свою цель - увидеть окончание войны, и я подчеркнул важность соглашения о жизненно важных минералах и редкоземельных элементах между США и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано очень скоро", - сообщил Трамп.

По его словам, соглашение обеспечит "американскому народу компенсацию за десятки миллиардов долларов и военную технику, направленную в Украину", а также будет способствовать росту экономики Украины.

Позиция Трампа относительно войны в Украине

Дональд Трамп еще во время избирательной кампании неоднократно обещал завершить войну в Украине.

В частности, 11 февраля Трамп заявил, что, "вероятно", встретится с российским диктатором Владимиром Путиным до конца февраля. А также недавно начал делать пророссийские заявления и фактически обвинил в начале войны руководство Украины.

В частности, по мнению Трампа, президент Владимир Зеленский является "диктатором без выборов", ведь за три года войны он ничего не сделал для завершения войны.