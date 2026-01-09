Трамп заявил о намерении начать боевые действия в Мексике: хочет воевать с картелями

"Мы начнем действовать на местах в отношении картелей. Картели управляют Мексикой. Очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной", - заявил он.

Трамп добавил, что "мы уничтожили 97% наркотиков, поступающих водным путем", имея в виду серию ударов по лодкам у побережья Венесуэлы. И отметил, что картели "убивают 300 тысяч человек в США ежегодно".

"Наркотики... это ужасно. Это опустошает семьи. Вы теряете ребенка или родителей. Я имею в виду, что родители тоже умирают от наркотиков. Поэтому мы выполнили действительно хорошую работу", - заявил он.

При этом, отметил президент США, сейчас граница США "закрыта", хотя до Трампа она, мол, была "в полном беспорядке годами".

"Я сделал это в первый раз очень быстро. И на этот раз я сделал это еще лучше, потому что это был больший беспорядок. Это была граница, которой, пожалуй, не было в истории мира. Никогда не было такой границы, где любой мог просто пешком войти в твою страну. Граница сейчас вроде бы действительно закрыта. Закрыта. Вы не можете зайти. И никто не заходит. Никто даже не пытается", - заверил он.